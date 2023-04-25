"يضيق نفسها ويتسارع قلبها".. تأثيرات خطيرة للخلافات الزوجية يبرزها "النمر"

وأوضح "النمر"؛ في ردّه على سائل يستفسر عن التأثيرات السلبية للخلافات الزوجية على زوجته؛ حيث قال: "الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية ممكن يسبّب: ألماً في الصدر، ضيقاً في التنفس، خفقاناً، دوخة، اغماءً، جلطة في القلب -لا سمح الله-".