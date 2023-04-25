"يضيق نفسها ويتسارع قلبها".. تأثيرات خطيرة للخلافات الزوجية يبرزها "النمر"

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من الآثار الخطيرة لتداعيات الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية، وخصَّ أن النساء قد يتعرّضن لهذه الآثار الخطيرة أكثر من الرجال.
وأوضح "النمر"؛ في ردّه على سائل يستفسر عن التأثيرات السلبية للخلافات الزوجية على زوجته؛ حيث قال: "الانفعال النفسي الشديد أثناء الخلافات الزوجية ممكن يسبّب: ألماً في الصدر، ضيقاً في التنفس، خفقاناً، دوخة، اغماءً، جلطة في القلب -لا سمح الله-".
وعن التأثيرات السلبية للخلافات الزوجية، قال: "هي تحدث في النساء أكثر بكثير من الرجال.. لكني رأيتُ حالات عدة لرجالٍ أيضاً"، وتابع: "إذا الأطباء قالوا ما فيها شيء.. فأصلحوا ما بينكما بالطرق المعروفة وبهدوء".
كان أحد متابعي "النمر"؛ قد أرسل لـ"النمر" يسأله قائلاً: "دكتور خالد، زوجتي بعد كل مشكلة زوجية تكون بيننا تتعب ويضيق النفس وقلبها تتسارع نبضاته وتستفرغ أحياناً، وراجعت فيها الصدرية والضغط قالوا ما فيها شيء.. هل القلب سببٌ؟ أرجوك دكتور أحتاج إلى إجابة منك"، فكانت إجابة "النمر".