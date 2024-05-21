تطعيمات وأدوية.. 6 نصائح للحجاج "مرضى زراعة الأعضاء" من "صحي الشرقية"

تحت وسم #نحج_بوعي قدّم تجمع الشرقية الصحي، 6 نصائح لمرضى زراعة الأعضاء من الحجاج، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات للسلامة.
وأكد التجمع أهمية "مراجعة مركز الزراعة التابع له الحاج لأخذ التطعيمات اللازمة حسب الحالة، و"ارتداء الكمامة والاهتمام بغسيل اليدين باستمرار ووضع المطهرات اللازمة".
وحث "القصيم الصحي"،عبر إنفوجراف معلوماتي، على "أخذ الأدوية الموصوفة بكميات كافية لفترة المناسك"، و"عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين".
وشدد على "عدم أخذ أي أدوية أو أعشاب دون مراجعة الطبيب المختص"، و"الابتعاد قدر المستطاع عن أي فرد مصاب بأنفلونزا أو لديه كحة".