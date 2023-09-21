تجدها في وجهك..علامة تشير إلى إصابتك بـ"السرطان الصامت" فلا تهملها

قال أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي، إنه يمكن أن يكون يرقان الجلد علامة تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.
وأوضح الدكتور أسيش باسي في حديث لـExpress، أن "إحدى العلامات الأولى التي قد تكون مرتبطة بسرطان البنكرياس هي في كثير من الأحيان يرقان من دون ألم".
ووفقًا له، يكتسب الجلد وبياض العينين في هذه الحالة اللون الأصفر. وهناك أعراض أخرى يجب الانتباه لها، بحسب لما نقلت "روسيا اليوم".
ويقول: "العلامات الأخرى التي قد تظهر الإصابة بسرطان البنكرياس هي آلام في البطن وفقدان غير مبرر للوزن وفقدان الشهية وآلام في الظهر ومشكلات في الجهاز الهضمي وداء السكري".
ويشير الطبيب، إلى أنه يطلق على هذا المرض بـ"الصامت" لأنه يتطور في مراحله الأولى من دون أعراض.