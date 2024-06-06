تجنّبي الأطعمة الدسمة والحارة.. "6 إرشادات للحامل أثناء الحج" يقدمها "صحي المدينة"

قدم تجمع المدينة المنورة الصحي، 6 إرشادات للحامل خلال موسم الحج، داعيًا إلى الاهتمام بالوجبات الغذائية، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على النوم الكافي.
ونصح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، الحامل أثناء موسم الحج بمراجعة الطبيب فور شعورها بأي ألم أو عرض غريب.
وأضاف: "اتبعي نظامًا غذائيًّا متوازنًا، واحرصي على تناول الوجبات الغذائية جميعها بدون إهمال، واحرصي على تناول حبوب الحديد والكالسيوم الموصوفة لك من قبل طبيبك بانتظام".
وتابع "صحي المدينة المنورة" إرشاداته: "تناولي الكثير من الألياف والسوائل لتجنب الإمساك، وقلّلي من استهلاك الكافيين".
وأردف: "تجنبي الأماكن المزدحمة، واحرصي على أخذ قسط كاف من النوم، وفترات متقطعة من الراحة، ولتجنب الحموضة ابتعدي عن الأطعمة الحامضة الدسمة، الحارة، أو المبهرة".