تجنّبي الأطعمة الدسمة والحارة.. "6 إرشادات للحامل أثناء الحج" يقدمها "صحي المدينة"

وأردف: "تجنبي الأماكن المزدحمة، واحرصي على أخذ قسط كاف من النوم، وفترات متقطعة من الراحة، ولتجنب الحموضة ابتعدي عن الأطعمة الحامضة الدسمة، الحارة، أو المبهرة".