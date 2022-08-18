احرص عليها.. 4 مواد غذائية تساعدك على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

وينصح خبراء التغذية، بإضافة أربع مواد غذائية إلى النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغني بالألياف الغذائية. والمادة الثانية هي البقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها تعطي شعورًا سريعًا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.