ليست مدى الحياة.. 5 نصائح لاستخدام حشوات الثدي تبرزها "الغذاء والدواء"

وأضافت: أنه ينبغي مناقشة الطبيب حول فوائدها ومخاطر أنواعها، والاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة لتتم مراجعتها عند الحاجة، والمراجعة الدورية للطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، والمتابعة الدورية حسب توجيهات الطبيب.