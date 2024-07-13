ليست مدى الحياة.. 5 نصائح لاستخدام حشوات الثدي تبرزها "الغذاء والدواء"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن حشوات الثدي الاصطناعية غير مصممة للاستخدام مدى الحياة، وينبغي مراعاة الفترة المقترحة لإزالتها أو استبدالها وفقًا لتوجيهات الطبيب.
وقالت الهيئة: إن حشوات الثدي هي حشوات اصطناعية تُصنف من الأجهزة الطبية التى تتم زراعتها جراحيًّا أسفل أنسجة الثدي لأسباب علاجية أو تجميلية.
وأضافت: أنه ينبغي مناقشة الطبيب حول فوائدها ومخاطر أنواعها، والاحتفاظ بمعلومات الحشوة المزروعة لتتم مراجعتها عند الحاجة، والمراجعة الدورية للطبيب عند الشعور بألم أو كتل أو تورم أو عدم تناسق مفاجئ في شكل الثدي، والمتابعة الدورية حسب توجيهات الطبيب.
وحثّت الهيئة على الإبلاغ عن أي مشاكل أو حوادث متعلّقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية "NCMDR"، أو الاتصال بمركز الأعمال الموعد على "19999".