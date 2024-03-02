قد تكون مميتة.. "الصحي السعودي" يرسم صورة توعوية عن "اضطرابات الأكل ومخاطرها"

وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل حالات سلوكية تتميّز باضطراب شديد ومستمرّ في سلوكيات الأكل، وما يرتبط بها من أفكار ومشاعر مزعجة، تتمثّل في الانشغال بالطعام ووزن الجسم وشكله، أو حتى بالقلق بشأن تناول الطعام أو عواقب تناول أطعمة معينة؛ حيث يجد الشخصُ صعوبةً في التركيز على الجوانب الأخرى من حياته.