قد تكون مميتة.. "الصحي السعودي" يرسم صورة توعوية عن "اضطرابات الأكل ومخاطرها"

كشف المجلس الصحي السعودي عن ماهية اضطرابات الأكل وما يرتبط بها من أعراض، مشيرًا إلى أنواعها ومخاطرها.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل حالات سلوكية تتميّز باضطراب شديد ومستمرّ في سلوكيات الأكل، وما يرتبط بها من أفكار ومشاعر مزعجة، تتمثّل في الانشغال بالطعام ووزن الجسم وشكله، أو حتى بالقلق بشأن تناول الطعام أو عواقب تناول أطعمة معينة؛ حيث يجد الشخصُ صعوبةً في التركيز على الجوانب الأخرى من حياته.
وأشار إلى أن أنواع اضطرابات الأكل الشائعة تتمثّل في: "الشره المرضي العصبي، وفقدان الشهية العصبي، واضطراب الشراهة عند تناول الطعام، واضطراب تجنب تناول الطعام المحدّد".
وأكّد "الصحي السعودي" أنه بدون علاج يمكن لاضطرابات الأكل أن تسيطر على حياة الشخص، وتؤدّي إلى مضاعفات طبية خطيرة تؤثّر على الوظيفة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وربما تكون مميتة.