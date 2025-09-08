دراسة تحذر من مخاطر فورية.. وجبة دهنية واحدة قد تُهدد صحة دماغك
كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "The Journal of Nutritional Physiology" أن تناول وجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة يمكن أن يُضعف وظيفة الأوعية الدموية المُغذية للدماغ، مما يزيد من احتمالية الجلطات الدماغية والخرف على المدى البعيد.
ووفقاً لموقع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، خلصت التجربة، التي شملت 41 رجلاً، إلى أن تناول مشروب يحتوي على 1362 سعرة حرارية و130 غراماً من الدهون — أي ما يعادل وجبة عشاء دسمة — أدى بعد أربع ساعات إلى "تدهور في تمدد الأوعية الدموية وانخفاض قدرة الدماغ على الحفاظ على تدفق دم مستقر". وكان التأثير أوضح بنسبة 10% لدى الرجال الأكبر سناً.
ويذكر الباحثون أن الكمية اليومية الموصى بها من الدهون المشبعة هي 30 غراماً للرجال و20 غراماً للنساء، لكن الكثيرين يتجاوزونها بانتظام. ولحماية الدماغ والقلب، ينصح العلماء بالتحول إلى الدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور.