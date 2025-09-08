دراسة تحذر من مخاطر فورية.. وجبة دهنية واحدة قد تُهدد صحة دماغك

ووفقاً لموقع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، خلصت التجربة، التي شملت 41 رجلاً، إلى أن تناول مشروب يحتوي على 1362 سعرة حرارية و130 غراماً من الدهون — أي ما يعادل وجبة عشاء دسمة — أدى بعد أربع ساعات إلى "تدهور في تمدد الأوعية الدموية وانخفاض قدرة الدماغ على الحفاظ على تدفق دم مستقر". وكان التأثير أوضح بنسبة 10% لدى الرجال الأكبر سناً.