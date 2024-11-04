تناولوها باعتدال.. خبيرة تغذية تكشف عن 4 فواكه ذات سعرات حرارية عالية

تنصح خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا أوستينوفا بتناول بعض الفواكه باعتدال، حيث تعد الفواكه جزءاً أساسياً من النظام الغذائي، إلا أن بعض الأنواع منها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
وبحسب "أوستينوفا"، فإن محتوى السعرات الحرارية في الفواكه يعتمد بشكل أساسي على نسبة الكربوهيدرات فيها؛ فكلما زادت كمية الكربوهيدرات، ارتفع محتوى السعرات الحرارية. وتحتوي 100 غرام من معظم الفواكه على حوالي 10 غرامات من الكربوهيدرات، إلا أن الموز والعنب والكاكا والأفوكادو تحتوي على نسبة أعلى من السعرات الحرارية.
وفقاً لموقع "غازيتا رو" الروسي، توضح خبيرة التغذية أن الموز يأتي في صدارة الفواكه ذات السعرات العالية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على حوالي 20 غراماً من الكربوهيدرات. ومع الأخذ في الاعتبار أن وزن موزة واحدة (بقشرها) يبلغ حوالي 200 غرام، فإنها تحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية. لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري بالحد من تناول الموز. ومن الأفضل تناول الموز غير الناضج، لأنه يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الألياف.
يأتي العنب في المرتبة الثانية، حيث يحتوي 100 غرام منه على 15-20 غراماً من الكربوهيدرات. ورغم احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، إلا أن العنب يتميز بفوائد صحية عديدة؛ فمثلاً، العنب الأحمر غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الريسفيراتول والكيرسيتين، والتي تساعد الجسم على مكافحة الجذور الحرة.
تحتل الكاكا، أو البرسيمون، المرتبة الثالثة، حيث يحتوي 100 غرام منها على 20 غراماً من السكر، مما يجعلها غنية بالسكروز. لذا، يُنصح بتناولها باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو السكري.
يتميز الأفوكادو بكونه غنياً بالدهون المركزة؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على 14 غراماً من الدهون، مما يجعله يحتوي على 160-180 سعرة حرارية لكل 100 غرام.
وتشير "أوستينوفا" إلى أن الفواكه المجففة تفقد السوائل ويصغر حجمها، إلا أن نسبة السعرات الحرارية والسكر فيها تزداد بشكل كبير.
وعلى الرغم من احتواء بعض الفواكه والثمار على نسبة عالية من السعرات الحرارية، تؤكد "أوستينوفا" أنها تبقى مفيدة للصحة ولا ينبغي استبعادها تماماً، حتى عند اتباع حمية غذائية معينة.