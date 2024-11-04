تناولوها باعتدال.. خبيرة تغذية تكشف عن 4 فواكه ذات سعرات حرارية عالية

وفقاً لموقع "غازيتا رو" الروسي، توضح خبيرة التغذية أن الموز يأتي في صدارة الفواكه ذات السعرات العالية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على حوالي 20 غراماً من الكربوهيدرات. ومع الأخذ في الاعتبار أن وزن موزة واحدة (بقشرها) يبلغ حوالي 200 غرام، فإنها تحتوي على حوالي 200 سعرة حرارية. لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري بالحد من تناول الموز. ومن الأفضل تناول الموز غير الناضج، لأنه يحتوي على كمية أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الألياف.