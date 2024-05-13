خبراء يحذرون.. خطأ بسيط في استخدام المقلاة الهوائية يعرض صحتك للخطر

وأضافت وفق روسيا اليوم، إذا قمت بطهي قطعة دجاج ملوثة بالسالمونيلا، ولم تنظف المقلاة الهوائية قبل طهي طعام آخر، فمن الممكن أن تصيب السالمونيلا عنصرًا غذائيًا آخر. ووفقًا لإدارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تظل معظم السالمونيلا معدية لمدة 32 ساعة على سطح جاف.