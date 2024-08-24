هل يمكن أن تؤدي "فرقعة" الأصابع إلى التهاب المفاصل؟.. هذا رأي الخبراء

وفي دراسة حالة نُشرت عام 1998 بمجلة "Arthritis & Rheumatology" الأكاديمية، اختبر طبيب يدعى دونالد أونغر "هذا الاعتقاد الذي روجت له والدته وعماته ووالدة زوجته"؛ حيث كان يطقطق مفاصل يده اليسرى مرتين يوميًّا، ليجد بعد 50 عامًا، أن مفاصل يديه لم تُظهر أي علامات لالتهاب، ولم تكن هناك اختلافات بين يديه اليسرى واليمنى.