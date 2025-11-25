سر داخل ثلاجتك.. 6 أطعمة تعزز المزاج وتحارب الاكتئاب

1. الشوكولاتة الداكنة:

أظهرت الدراسات أن الشوكولاتة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو تحفز إنتاج الإندورفين، وتعزز من مستويات هرموني الدوبامين والسيروتونين المسؤولين عن السعادة. كما تُعد مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، المعدن المرتبط بتنظيم المزاج والقلق.