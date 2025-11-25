سر داخل ثلاجتك.. 6 أطعمة تعزز المزاج وتحارب الاكتئاب

يلعب النظام الغذائي اليومي دورًا كبيرًا في تحسين الصحة النفسية والعاطفية، ويؤثر بشكل مباشر على مستويات السعادة والطاقة وتقليل أعراض الاكتئاب.
ووفقًا لموقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، إليك 6 أطعمة يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي لدعم المزاج:
1. الشوكولاتة الداكنة:
أظهرت الدراسات أن الشوكولاتة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو تحفز إنتاج الإندورفين، وتعزز من مستويات هرموني الدوبامين والسيروتونين المسؤولين عن السعادة. كما تُعد مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم، المعدن المرتبط بتنظيم المزاج والقلق.
2. صفار البيض:
يُعد من المصادر الطبيعية لفيتامين "د"، الذي لا يقتصر دوره على صحة العظام فحسب، بل يؤثر أيضًا على المزاج. ويساعد في تقليل اضطرابات مثل الاكتئاب الموسمي ومتلازمة ما قبل الحيض.
3. المكسرات:
دراسة امتدت لعشر سنوات على أكثر من 15 ألف شخص كشفت أن تناول المكسرات باعتدال يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23%. فهي غنية بالدهون الصحية والمعادن والفيتامينات الضرورية لدعم الحالة النفسية.
4. الدجاج:
يحتوي على فيتامينات "ب6" و"ب12"، التي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين والدوبامين. كما يوفر الحمض الأميني "تربتوفان" المرتبط بتقليل خطر الاكتئاب.
5. المحار:
يُعزّز المزاج بفضل احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك، وهما عنصران أساسيان في دعم الصحة النفسية.
6. الزعفران:
يُستخدم كمضاد طبيعي للاكتئاب، ويدخل في تركيب بعض الأدوية المعالجة للاضطرابات النفسية.
ينصح المختصون بالاهتمام بنوعية الأطعمة اليومية، واعتبار الغذاء أداة فعالة لتحسين المزاج والصحة النفسية، إلى جانب نمط حياة صحي ومتوازن.