لا تنخدع وعائلتك وأطفالك.. "القصيم الصحي" يحذّر من خطورة الجفاف في الشتاء

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجفاف يشكّل خطرًا أكبر في الشتاء؛ مشيرًا إلى أنه "في الطقس البارد يقوم الجسم بخفض الاستجابة للعطش وزيادة إنتاج البول".