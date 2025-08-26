"القراءة ليست ترفًا".. دراسة حديثة: قلة القراءة يهدد صحتك النفسية

ووفقاً لتقرير على موقع " health " الصحي، أظهرت الدراسة أن القراءة اليومية أو الأسبوعية تراجعت بمعدل 3% سنويًا منذ 2003 حتى 2023، فيما انخفضت زيارات المكتبات بشكل حاد، إذ أقر أقل من 1% من الأمريكيين بزيارتها يوميًا العام الماضي. ويؤكد الباحثون أن ضيق الوقت وضغط العمل والدراسة، إلى جانب هيمنة الشاشات والمحتوى السريع، عوامل رئيسية وراء هذا الانخفاض.