يقتل 25 ألفًا في بريطانيا كل عام.. 15 علامة تُنذرك بالالتهاب الرئوي!

وبينما تتشابه أعراض الالتهاب الرئوي مع أمراض أخرى، مثل التهاب الصدر؛ إلا أنها يمكن أن تتفاقم في غضون 24 ساعة، أو خلال فترة تدريجية، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)؛ ولذلك يجب معرفة العلامات التحذيرية المميزة لهذه الحالة، وعدم تجاهلها، وهي: (سعال جاف أو بلغمي، تنفس سريع، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، حمى، تعرق ورعشة، فقدان للشهية، ضربات قلب سريعة، سعال مع دم، صداع، تعب، قيء وغثيان، صفير، ألم عضلي، ارتباك).