الأشخاص طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. "صندوق أبحاث السرطان" يكشف الأسباب

والسرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريبًا في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريبًا من كل 6 وفيات، وفق "منظمة الصحة العالمية".