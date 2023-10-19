حتى لو تحسنت.."الخضيري" محذراً: لا توقف المضاد الحيوي قبل انتهاء مدته المحددة

وأوضح، أن المدة المحددة لإيقاف المضاد الحيوي تتراوح بين 5 إلى 7 أيام حسب توجيه الصيدلي أو الطبيب المتابع للحالة، مشيراً إلى أنه "حتى لو تحسن المريض خلال الـ٣ ايام الأولى لابد أن تكمل المدة المحددة كي لا ينقلب الميكروب الى مقاوم للمضادات".