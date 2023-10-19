حتى لو تحسنت.."الخضيري" محذراً: لا توقف المضاد الحيوي قبل انتهاء مدته المحددة

شدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على أهمية عدم إيقاف المضاد الحيوي إلا بعد انتهاء المدة المحددة.
وأوضح، أن المدة المحددة لإيقاف المضاد الحيوي تتراوح بين 5 إلى 7 أيام حسب توجيه الصيدلي أو الطبيب المتابع للحالة، مشيراً إلى أنه "حتى لو تحسن المريض خلال الـ٣ ايام الأولى لابد أن تكمل المدة المحددة كي لا ينقلب الميكروب الى مقاوم للمضادات".
وكان "الخضيري" قد حذر في وقت سابق من التساهل في المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن معظم نزلات البرد بسبب فيروس وليس بكتيريا.
وأضاف: "اذا اخذت مضاد حيوي للفيروس تسوء الحالة وتتضرر ولا تتحسن، فلا تأخذه إلا بوصفة وللضرورة ولابد من أن تكمل الجرعة وإلا ستتضرر وتقوى البكتيريا لديك وتصبح مقاومة للمضاد".
وقال: "قبل المضاد؛ قويّ مناعتك بالعسل والحبة السوداء والقسط الهندي والثوم والبصل والبرتقال والليمون وفيتامين "سي الفوار"، وإذا لم تنفع خذ المضاد، مقاومة المضادات الحيوية تقتل ملايين البشر وقد تنعدم فوائدها ولا تفيد، ومتوقع وفاة 50 ملايين خلال عقدين بسبب مقاومة المضادات الحيوية وعدم فعاليتها، فلا تكن طرفًا في ذلك".