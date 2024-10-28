"عش بصحة".. اعرف عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها جسمك ومصادرها الصحية

أكدت المنصة التوعوية لوزارة الصحة "عش بصحة" أهمية معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم كل يوم، مع التشديد على ضرورة معرفة مصدر السعرات الصحية.
وفي التفاصيل، أوضح حساب عش بصحة على منصة "إكس" أن السعرات التي تأتي من مصادر صحية تكون عالية القيمة الغذائية؛ لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، ويكون مصدرها الطعام الصحي المتوازن والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
وأضاف: السعرات التي يكون مصدرها غير صحي تفتقر للقيمة الغذائية؛ لانخفاض محتواها من الفيتامينات والمعادن، ومصادرها الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون، والمشروبات المحلاة، والوجبات السريعة.