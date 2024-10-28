"عش بصحة".. اعرف عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها جسمك ومصادرها الصحية

وأضاف: السعرات التي يكون مصدرها غير صحي تفتقر للقيمة الغذائية؛ لانخفاض محتواها من الفيتامينات والمعادن، ومصادرها الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون، والمشروبات المحلاة، والوجبات السريعة.