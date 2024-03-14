مستشفى الملك فيصل التخصصي: الغسيل البريتوني للكلى آمن ويحتاج لزيارة واحدة شهرياً

وضمن جهوده للتوعية بهذا الخيار العلاجي؛ نفذ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فعالية توعوية للمرضى والزائرين بمناسبة اليوم العالمي للكلى؛ بهدف التعريف بمزايا الغسيل البريتوني، وكيفية تنفيذه، والفئات التي توصى باستخدام هذا النوع من الغسيل، ويوفر هذا الخيار العلاجي مرونة واسعة في إجرائه من حيث المكان والزمان، ما يمكّن المرضى من الحفاظ على نمط حياة نشط أكثر مقارنة بالغسيل الكلوي الدموي الذي لا يوصي به الطبيب إلا في حال عدم ملاءمة الخيار الآخر لحالة المريض.