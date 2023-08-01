هل صدرك يؤلمك؟ أسباب وأعراض تعرّف عليها تفادياً لـ"الذبحة"!

كشف مختص في أمراض القلب، أن الشعور بالألم في منطقة الصدر، قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.
ووفقا للدكتور أليكسي جيتو، يصاحب مرضَ نقص التروية عادة ذبحةٌ صدرية (ألم حارق خلف عظم القص)، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من الرأس.
ويقول: "يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية بسبب زيادة الحمل والإجهاد، وعادة ما تزول بعد أخذ قسط من الراحة أو تناول أدوية معينة؛ ولكن إذا استمر الألم فترة طويلة فإن هذا قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب"؛ وفق "روسيا اليوم".
ويشير الأخصائي، إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أدوية أو أمراضًا جهازية.. أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الإمداد بالأكسجين والمواد المغذية؛ مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بسبب زيادة الحمل على عضلة القلب.