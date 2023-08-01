هل صدرك يؤلمك؟ أسباب وأعراض تعرّف عليها تفادياً لـ"الذبحة"!

ويشير الأخصائي، إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أدوية أو أمراضًا جهازية.. أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الإمداد بالأكسجين والمواد المغذية؛ مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بسبب زيادة الحمل على عضلة القلب.