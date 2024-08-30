المجلس الصحي يكشف عن 10 أخطاء شائعة يتم تداولها عن السرطان وأسبابه

وأوضح المركز أن الحقيقة العلمية تؤكد أن السرطان مرض غير مُعْدٍ، ولا ينتقل من شخص لآخر أبدًا، ونسبة الإصابة به تختلف من شخص لآخر. وأمراض السرطان أنواع عدة، وليست نوعًا واحدًا، وبعض أنواعه لا تُسبب ألمًا أو أي أعراض حتى مرحلة متأخرة من المرض.