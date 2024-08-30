المجلس الصحي يكشف عن 10 أخطاء شائعة يتم تداولها عن السرطان وأسبابه
كشف المجلس الصحي السعودي عن 10 أخطاء شائعة، يتم تداولها بين الناس حول مرض السرطان وأسبابه.
وفي التفاصيل، أوضح المجلس في مقطع توعوي وجود بعض المعلومات المتداوَلَة حول أمراض السرطان، من أشهرها أنه مرض مُعْدٍ، وكل أنواعه متشابهة، وأنه يُسبِّب ألمًا، وأنه لا يمكن الشفاء منه، وأن كشفه مبكرًا غير مفيد.
وتتضمن الأخطاء الشائعة حول السرطان ما يتم تداوله أن علاجه أسوأ من المرض ذاته، ولا يصيب إلا الآخرين وأن الشخص ليس مُعرَّضًا له، ويتغذى على السكريات، وسبب حدوثه هو التعرُّض لإصابة.
وذكر المركز أن من بين الشائعات التي يتم ترويجها أن سبب السرطان مؤامرة عالمية بين شركات الأدوية والأطباء لاستنزاف المرضى ماديًّا.
وأوضح المركز أن الحقيقة العلمية تؤكد أن السرطان مرض غير مُعْدٍ، ولا ينتقل من شخص لآخر أبدًا، ونسبة الإصابة به تختلف من شخص لآخر. وأمراض السرطان أنواع عدة، وليست نوعًا واحدًا، وبعض أنواعه لا تُسبب ألمًا أو أي أعراض حتى مرحلة متأخرة من المرض.
وقال المركز إنه قد لا يكون هناك سبب واضح للإصابة بالسرطان، والكثير من أنواعه يمكن الشفاء التام منه -بإذن الله-، خاصة ما يُكتشف في مرحلة مبكرة؛ لذا هناك فائدة كبيرة للكشف المبكر.
وأوضح أن جميع خلايا الجسم تتغذى على السكريات، وليس هناك دلالات علمية كافية تربط نمو خلايا السرطان بالسكريات، وأنه قد يكون هناك بعض المتاعب من العلاج، لكنها أخف بكثير من متاعب السرطان ذاته.
وأكد المركز أيضًا أن السرطان موجود، ويتسابق العالم لإيجاد أفضل العلاجات للمرضى، والكلام عن وجود مؤامرة عالمية حوله عارٍ عن الصحة.