لا تتخلص من قشور الليمون.. كنز صحي يقي من الأمراض

رغم أن كثيرين يتخلصون من قشور الليمون ويكتفون باللب أو العصير، إلا أن أبحاثًا حديثة أوضحت أن لهذه القشور فوائد صحية واسعة، وفق ما أورده موقع "فيري ويل هيلث".