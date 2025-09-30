لا تتخلص من قشور الليمون.. كنز صحي يقي من الأمراض

رغم أن كثيرين يتخلصون من قشور الليمون ويكتفون باللب أو العصير، إلا أن أبحاثًا حديثة أوضحت أن لهذه القشور فوائد صحية واسعة، وفق ما أورده موقع "فيري ويل هيلث".
تحتوي قشور الليمون على مضادات الأكسدة بنسبة أعلى من اللب، إضافة إلى فيتامين "سي" ومركبات نشطة مثل "دي ليمونين" و"الفلافونويد هيسبيريدين"، التي تدعم جهاز المناعة وتقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.
كما توفر القشور معادن أساسية كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب ألياف غذائية تسهم في تحسين الهضم.
وأشارت الدراسات إلى دور القشور في حماية الأسنان عبر مكافحة البكتيريا المسببة للتسوس والتهابات اللثة، إضافة إلى أثرها في خفض ضغط الدم والكوليسترول وحماية القلب من الأمراض المرتبطة بالسمنة.
وبيّنت دراسة نُشرت عام 2016 أن المراهقين الذين تناولوا مكملات تحتوي على قشور الليمون سجلوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.
كما أظهرت التجارب المخبرية أن للقشور خصائص مضادة للفطريات والميكروبات، في حين يرتبط استهلاكها المتزايد بانخفاض خطر الإصابة بأنواع من السرطان بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.
وينصح الخبراء بغسل الليمون جيدًا قبل استخدام قشوره، ثم إضافتها مبشورة إلى المشروبات والحلويات، أو استعمالها كمتبل للأطباق لتعزيز الفائدة الصحية.