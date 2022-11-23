3 أنواع.. "الغذاء والدواء": بعض منتجات ترطيب البشرة قد تسبّب تحسُّس الجلد

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من اختلاف منتجات ترطيب البشرة في التركيب، لافتة إلى أن بعض الكريمات المحتوية على المواد الحافظة والمثبّتة قد تسبّب تحسُّساً للبعض.
وأوضحت الهيئة أن أنواع منتجات ترطيب البشرة تشمل "الهلام أو الجيلي"، وهما مزيجٌ من الشموع والزيوت المعدنية تشكل مادةً شبه صلبة "الجلي" التي تعرف باسم "بيترولاتوم" وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق تكوين طبقة تمنع فقد الماء وتبقى على الجلد مدة طويلة.
أما النوع الثاني، بحسب إنفوجراف الهيئة على حسابها بتويتر فهو "الكريمات"، وهي مزيج من مادة دهنية زيتية والماء أو أي سائل آخر يستخدم كمذيب، وهي أقل لزوجة من الهلام، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد.
وأضافت أن الكريمات تحتوي عادة على مواد حافظة ومواد مثبّتة تمنع انفصال المواد المستخدمة في تركيب الكريم عن بعضها، وقد تسبّب تحسُّسا لدى البعض.
وفيما يخص النوع الثالث أوضحت الهيئة أن "اللوشن" هو مزيج من مادة دهنية "زيتية"، والماء يشكّل النسبة الأكبر منها، وتعد أقل لزوجةً من الكريمات، وتساعد أيضاً في الحفاظ على رطوبة الجلد، وهي سريعة التبخر.