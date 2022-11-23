3 أنواع.. "الغذاء والدواء": بعض منتجات ترطيب البشرة قد تسبّب تحسُّس الجلد

أما النوع الثاني، بحسب إنفوجراف الهيئة على حسابها بتويتر فهو "الكريمات"، وهي مزيج من مادة دهنية زيتية والماء أو أي سائل آخر يستخدم كمذيب، وهي أقل لزوجة من الهلام، وتساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق سحب الماء إلى طبقة الجلد.