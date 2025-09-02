اكتشاف ثوري.. فاكهة شهيرة قد تنقذ حياة مرضى حمى الضنك!

ووفقاً لوكالة " تاس" الروسية، قالت الخدمة الصحفية للجامعة في بيان لها: "قام علماء من الجامعة، بالتعاون مع المعهد المركزي لبحوث الأدوية في الهند، بدراسة تأثير مركبات الفلافونويد على مستوى الصفائح الدموية لمرضى حمى الضنك، وتمكنوا من اكتشاف الآلية التي تساعد بها مستخلصات البابايا في مكافحة الحمى النزفية."