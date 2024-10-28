اتباع إحداهما يكفي.. طبيب أمريكي: نصيحتان لمن يرغب في النوم بالقرب من هاتفه ليلاً

ينصح طبيب العيون الأمريكي براين بوكسر واشلر بإبعاد الهاتف عن غرفة النوم؛ لتجنُّب التأثير الضار للمجالات المغناطيسية على الصحة، أو القيام بأحد أمرين إذا أراد الشخص الاحتفاظ بالهاتف بجوار سريره.
وبحسب موقع "لاد بايبل" البريطاني، تنبعث المجالات الكهرومغناطيسية من الهواتف المحمولة، وإن كان بمستوى منخفض. وبالرغم من عدم وجود دليل حاليًا على آثار بيولوجية ضارة لها، لا يزال بعض الأشخاص قلقين بشأن المخاطر الصحية طويلة المدى.
وينقل الموقع نصيحة الدكتور واشلر للأشخاص القلقين، وما يمكن أن يقوموا به لتجنب المجالات الكهرومغناطيسية إذا كان عليهم النوم بالقرب هواتفهم.
يقول "واشلر": "إذا كنت تنام وهاتفك بجانبك في الليل، وكنت قلقًا بشأن طاقة المجالات الكهرومغناطيسية في رأسك، فيمكنك استخدام حقيبة فاراداي".
وحقيبة فاراداي -بحسب الموقع- مصنوعة من مادة موصلة أو مزيج من مواد مختلفة، ومصممة لخفض تأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية، ويستخدمها الناس غالبًا لحماية بطاقات الائتمان أو مفاتيح السيارة من السرقة.
وبحسب "واشلر"، يلجأ بعض الناس لضبط الهاتف على وضع الطيران، لكنه يؤكد أن هذا الوضع لا يحجب المجالات الكهرومغناطيسية.
كما ينصح "واشلر" بأمر آخر، ويقول: إذا لم ترغب باستخدام حقيبة فاراداي فإن أفضل شيء تفعله هو إيقاف تشغيل هاتفك ليلاً.