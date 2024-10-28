اتباع إحداهما يكفي.. طبيب أمريكي: نصيحتان لمن يرغب في النوم بالقرب من هاتفه ليلاً

وبحسب موقع "لاد بايبل" البريطاني، تنبعث المجالات الكهرومغناطيسية من الهواتف المحمولة، وإن كان بمستوى منخفض. وبالرغم من عدم وجود دليل حاليًا على آثار بيولوجية ضارة لها، لا يزال بعض الأشخاص قلقين بشأن المخاطر الصحية طويلة المدى.