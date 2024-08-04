"صحي الجوف": "فحص اللياقة المدرسي" للطلاب المستجدين ضمان لمستقبل الطفل

أكد تجمع الجوف الصحي على ضرورة فحص اللياقة المدرسي للطلاب المستجدين؛ لدوره في ضمان مستقبل تعليمي أنسب وأفضل للطفل.
وأوضح "صحي الجوف" أن فحص اللياقة المدرسي للطلاب المستجدين المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، يستهدف تحديد المسار التعليمي "تعليم عام - تربية خاصة"، وللتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية.
ولفت التجمع إلى أن موعد الفحص مستمر من بداية موعد التسجيل للعام الدراسي الجديد وحتى انتهاء التسجيل، في عيادات طب الأسرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.