بقائمة المواد المسرطنة.. "استشاري": المعطرات المنزلية تسبّب مشكلات صحية خاصة لمرضى الربو

وأضاف الدماس؛ أن المعطرات المنزلية قد تؤدي أيضاً على المدى البعيد، إلى التغيرات غير الجيدة في الخلايا، والتعرُّض المزمن لها لمدة سنوات قد يكون في قائمة مسبّبات السرطان.