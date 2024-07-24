بقائمة المواد المسرطنة.. "استشاري": المعطرات المنزلية تسبّب مشكلات صحية خاصة لمرضى الربو

حذّر استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس؛ من عادة وضع المعطرات المنزلية، واستخدام الشموع المعطرة وغيرها.
وأضاف الدماس؛ أن هناك مشكلات صحية تتعلق باستخدام هذه المواد بسبب الانبعاثات الكيميائية الضارّة التي تصدر منها، التي قد تسبّب تهيج الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي والأنف والعين وتهيج الجلد.
ولفت إلى أن أكثر الضحايا لهذه المشكلة هم مرضى الربو والحساسية، حيث تعد أحد أسباب تكرر نوبات السعال وضيق التنفس وسيلان الأنف واحمرار وحكة العين.
وأضاف الدماس؛ أن المعطرات المنزلية قد تؤدي أيضاً على المدى البعيد، إلى التغيرات غير الجيدة في الخلايا، والتعرُّض المزمن لها لمدة سنوات قد يكون في قائمة مسبّبات السرطان.