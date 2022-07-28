تحذير.. مادة غذائية "ضارة جدًّا" تؤدي إلى السمنة والسكري وحتى السرطان

أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أخصائي التغذية الروسي، أن الإكثار من تناول المشروبات المحلاة، لا يؤدي فقط إلى السمنة؛ بل وإلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والسكري وحتى السرطان.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير الأخصائي في مقابلة مع راديو "سبوتنك"، إلى أن الناس يستهلكون في الطقس الحار المزيد من السوائل، وهذا أمر طبيعي وصحيح تمامًا. ولكن يكون من الخطأ في هذه الحالة تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر.
ويقول: "تحتوي هذه المشروبات على مواد محسنة للنكهة ومواد صبغية، وهذه منتجات ضارة جدًّا؛ لأن السكر في الحالة السائلة أكثر ضررًا من السكر الموجود في لقمة الطعام التي يجب مضغها. السكر السائل يمتصه الجسم بسرعة؛ حيث في بعض الأحيان يرتفع مستواه في الدم والأنسجة بصورة حادة. وبالطبع لا يتمكن الجسم من التفاعل بسرعة مع هذه الحالة "الطارئة" لارتفاع مستوى السكر؛ مما قد يؤدي إلى التسمم والتهابات وارتباط جزيئات السكر بالبروتينات- الجلوزة".
ويضيف: يمكن بالتالي أن يتطور إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان.
ويقول: "يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المحلاة، إلى السمنة وأمراض الشيخوخة؛ لذلك فإن الأشخاص الذين يفرطون في تناول هذه المشروبات يصابون عادة بأمراض مثل السكري وتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وبعض أنواع الأورام".
ووفقًا له؛ فمن أجل إرواء العطش، يجب في الطقس الحار، شرب الماء النقي أو مع إضافة الزنجبيل أو الليمون وغيرها ولكن دون السكر؛ بدلًا من المشروبات المحلاة المختلفة؛ لأن السكر مادة غذائية.