تحذير.. مادة غذائية "ضارة جدًّا" تؤدي إلى السمنة والسكري وحتى السرطان

ويقول: "تحتوي هذه المشروبات على مواد محسنة للنكهة ومواد صبغية، وهذه منتجات ضارة جدًّا؛ لأن السكر في الحالة السائلة أكثر ضررًا من السكر الموجود في لقمة الطعام التي يجب مضغها. السكر السائل يمتصه الجسم بسرعة؛ حيث في بعض الأحيان يرتفع مستواه في الدم والأنسجة بصورة حادة. وبالطبع لا يتمكن الجسم من التفاعل بسرعة مع هذه الحالة "الطارئة" لارتفاع مستوى السكر؛ مما قد يؤدي إلى التسمم والتهابات وارتباط جزيئات السكر بالبروتينات- الجلوزة".