دراسة أمريكية: الوخز بالإبر علاج آمن وفعّال لآلام أسفل الظهر المزمنة لدى كبار السن

وبحسب تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس، أوضحت الباحثة الرئيسية لين ل. ديبار، كبيرة الباحثين في "كايزر برمننت"، أن العلاجات المتاحة لآلام أسفل الظهر غالبًا ما تكون ذات أثر متواضع، مشيرةً إلى أن نتائج التجربة السريرية أظهرت أن الوخز بالإبر يحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا، يماثل في فاعليته كثيرًا من العلاجات التقليدية.