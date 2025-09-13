دراسة أمريكية: الوخز بالإبر علاج آمن وفعّال لآلام أسفل الظهر المزمنة لدى كبار السن
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الوخز بالإبر قد يوفر علاجًا فعّالًا وآمنًا لكبار السن المصابين بآلام أسفل الظهر المزمنة، حيث حقق المشاركون تحسنًا أكبر في القدرة الوظيفية وانخفاضًا في شدة الألم مقارنةً بمن تلقوا الرعاية الطبية المعتادة فقط، والتي تقتصر غالبًا على الأدوية أو العلاج الفيزيائي.
وبحسب تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس، أوضحت الباحثة الرئيسية لين ل. ديبار، كبيرة الباحثين في "كايزر برمننت"، أن العلاجات المتاحة لآلام أسفل الظهر غالبًا ما تكون ذات أثر متواضع، مشيرةً إلى أن نتائج التجربة السريرية أظهرت أن الوخز بالإبر يحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا، يماثل في فاعليته كثيرًا من العلاجات التقليدية.
وشملت الدراسة، المدعومة من المعاهد الوطنية للصحة والمنشورة في مجلة JAMA Network Open، نحو 800 مشارك تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، عانوا من آلام مستمرة لثلاثة أشهر على الأقل. وتلقى ثلث المشاركين ما يصل إلى 15 جلسة وخز بالإبر على مدى ثلاثة أشهر، بينما حصلت مجموعة أخرى على جلسات إضافية خلال الأشهر التالية، مع استمرار تلقي جميع المشاركين الرعاية الطبية المعتادة.
وأظهرت التقييمات التي أجريت بعد 3 و6 و12 شهرًا أن مجموعتي الوخز بالإبر سجلتا انخفاضًا أكبر في مستويات الألم والعجز الوظيفي مقارنة بالرعاية الطبية التقليدية فقط، مع تحسن ملحوظ في الوظيفة البدنية وانخفاض أعراض القلق بعد ستة أشهر.
وأكدت ديبار أن ما يميز تجربة BackInAction هو تركيزها على كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا، والعمل مع معالجين مرخّصين في المجتمع، مشيرةً إلى إمكانية دمج هذا العلاج ضمن برامج الرعاية الصحية الأمريكية.
من جانبها، قالت الباحثة المشاركة أندريا ج. كوك إن التجربة رصدت آثارًا جانبية قليلة جدًا، معتبرةً أن الوخز بالإبر يعد خيارًا أقل تدخلاً وأكثر أمانًا من كثير من العلاجات الشائعة لآلام الظهر بين كبار السن.