"التخمة والأطعمة الغريبة".. 6 أسباب تقودك إلى مشكلات الجهاز الهضمي يكشفها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"؛ أن من أسباب مشكلات الجهاز الهضمي "إدخال أطعمة غريبة لم يتعوّد عليها"، و"المبالغة في الكميات (التخمة)"، مشيراً إلى "خلط أنواع من الأكل لا تتوافق وتتضاد، (مثل الحليب إذا تمّ تناوله مع الليمون) أو مع البصل" من أسباب مشكلات الجهاز الهضمي.