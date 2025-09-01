يتسبب في وفاة الأطفال والشباب.. دراسة تكشف أن مسحة خد بسيطة ترصد مرض القلب قبل 5 سنوات من تشخيصه

وأكد الباحثون أن هذه التقنية قد تشكل خطوة حاسمة في التشخيص المبكر، مشيرين إلى أن التشوهات يمكن رصدها قبل خمس سنوات من اعتماد التشخيص بالفحوصات المعتادة. ويعمل الفريق حالياً على تطوير مسحات منزلية يمكن إرسالها بالبريد للتحليل، بما يسهل عملية الفحص على نطاق واسع ويمنح الأمل في الوقاية من الوفاة المفاجئة لدى الأطفال الأكثر عرضة للخطر.