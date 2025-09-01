يتسبب في وفاة الأطفال والشباب.. دراسة تكشف أن مسحة خد بسيطة ترصد مرض القلب قبل 5 سنوات من تشخيصه

في إنجاز علمي قد يغير قواعد تشخيص أمراض القلب لدى الأطفال، طور باحثون بريطانيون مسحة خد بسيطة يمكنها الكشف عن مرض "عضلة القلب المسبب لاضطراب النظم" (ACM)، وهو مرض وراثي خطير يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويُعد مسؤولاً عن أكثر من 10% من حالات الوفاة المفاجئة بالقلب لدى الصغار.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المسحة، التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين، تكشف عن خلل في البروتينات ببطانة الخد، وهو الخلل ذاته الذي يظهر بين خلايا القلب المسببة للمرض.
وأجرى فريق من مستشفى غريت أورموند ستريت وجامعة لندن تجربة على 51 طفلاً لديهم خطر وراثي معروف للإصابة بالمرض. وعلى مدى سبع سنوات، أظهرت النتائج أن 8 من أصل 10 أطفال أصيبوا بالمرض تم اكتشاف التشوهات لديهم عبر مسحة الخد قبل فترة طويلة من تأكيد التشخيص بالفحوصات التقليدية. كما رصدت التقنية المرض لدى 5 أطفال آخرين من مجموعة ضابطة لم يكن يُعتقد أنهم معرضون للخطر.
وأكد الباحثون أن هذه التقنية قد تشكل خطوة حاسمة في التشخيص المبكر، مشيرين إلى أن التشوهات يمكن رصدها قبل خمس سنوات من اعتماد التشخيص بالفحوصات المعتادة. ويعمل الفريق حالياً على تطوير مسحات منزلية يمكن إرسالها بالبريد للتحليل، بما يسهل عملية الفحص على نطاق واسع ويمنح الأمل في الوقاية من الوفاة المفاجئة لدى الأطفال الأكثر عرضة للخطر.