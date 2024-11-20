طبيب يحذّر من غسل الشعر بصالونات التجميل: خطر سكتة دماغية تهدد الحياة

وصاغ الأطباءُ ظاهرةَ "متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل"، مع الإبلاغ عن أول حالة في الولايات المتحدة في عام 1993م، ومن أعراضها: "صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين، وخَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، واضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، وصداع، وصعوبة في المشي".