طبيب يحذّر من غسل الشعر بصالونات التجميل: خطر سكتة دماغية تهدد الحياة

حذّر استشاري في جراحة الأعصاب من خطورة غسل الشعر في صالونات التجميل، مؤكدًا أن مخاطر ثنْي الرقبة إلى الخلف قد تؤدّي إلى سكتة دماغية تهدد الحياة.
وأوضح "أرون نايك" في منشور على "إنستغرام"، أن ثنْي الرقبة للخلف يمكن أن يضغط أو يتلف الشرايين في الرقبة؛ ممّا قد يقلّل إمداد الدم إلى المخ.
وفي الحالات الأقلّ شدة، وفق "سكاي نيوز عربية"، يمكن أن تؤدّي هذه الوضعية، بحسب "نايك"، إلى الشعور بالدوخة، وعدم وضوح الرؤية، والخدر، والتلعثم في الكلام.
وأضاف: أن "الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مشاكل الرقبة؛ هم أكثر عرضة للخطر".
وصاغ الأطباءُ ظاهرةَ "متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل"، مع الإبلاغ عن أول حالة في الولايات المتحدة في عام 1993م، ومن أعراضها: "صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين، وخَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، واضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، وصداع، وصعوبة في المشي".