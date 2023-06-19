"سعود الطبية" توضح أضرار ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر

وأشارت إلى ما قد يسببه ذلك من أضرار عدة كحساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصًا لمن يعانون من الأكزيما في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة، حيث فضّلت اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان.