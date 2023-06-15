مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحذر من المواد الكيميائية في أحواض السباحة

حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من أن المياه والمواد الكيميائية المستخدمة في أحواض السباحة يمكن أن تسبب احمرار العين والحكة وعدم الشعور بالراحة.
وأوضح المستشفى أنها يمكن أن تتسبب كذلك في الإصابة بجفاف العينين للأشخاص الذين يسبحون باستمرار، كما يمكن أن تؤدي إلى التهاب العينين من "التهاب الملتحمة".
وأضاف: لحماية عينيك، احرص على ارتداء نظارات السباحة، وعدم السباحة بالعدسات اللاصقة واستخدام قطرات الترطيب.
وأشار إلى أهمية غسل العين بالماء العذب وهي مغلقة بعد السباحة مباشرة، للتخلص من الكلور والمواد الكيميائية في الجفون والرموش.