باحثون: البروكلي والكرنب يساعدان على ضبط مستوى السكر في الدم

ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لتحسين النظم الغذائية للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري، خاصة أن نحو 541 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات في استقرار سكر الدم. ونقلت منصة "Gazeta.ru" أن تقليل التقلبات يسهم في خفض مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.