باحثون: البروكلي والكرنب يساعدان على ضبط مستوى السكر في الدم

توصل باحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية إلى أن تناول الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط يساعد على استقرار مستويات سكر الدم، بخلاف الخضراوات الجذرية مثل البطاطس والجزر واليقطين.
ونشرت مجلة Journal of Nutrition, Health and Aging نتائج الدراسة، التي شارك فيها متطوعون ارتدوا أجهزة قياس سكر متنقلة أثناء تناولهم أربع حصص يوميًا من الخضراوات على مدار 14 يومًا.
وأظهرت النتائج أن الخضراوات الصليبية خففت من تقلبات سكر الدم بشكل أكبر، فيما سجل المشاركون مستويات أعلى بعد تناول الخضراوات الجذرية.
ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لتحسين النظم الغذائية للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري، خاصة أن نحو 541 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطرابات في استقرار سكر الدم. ونقلت منصة "Gazeta.ru" أن تقليل التقلبات يسهم في خفض مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.