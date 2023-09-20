مختصّ لـ"سبق": الازدحام المروري يزيد مستوى الضغوط النفسية

تشهد طرقاتُ المدن الرئيسية في المملكة ازدحامًا وتكدّسًا للمركبات في سيناريو متكرّر لا يكاد ينقطع؛ وذلك لما تشكله هذه المدن من ثقل اقتصادي وتجاري وحركة دؤوبة على كافة الأصعدة، ومع تزايد ظاهرة الازدحام المروري تزداد الآثار العكسية على كثير من الأصعدة من بينها الصعيد النفسي؛ حيث يؤكّد مختصّون في الطب النفسي وجود علاقة وثيقة بين الازدحام المروري والضغوط النفسية والقلق والاكتئاب؛ حيث تساهم في رفع مستوياتها وتقلّل من مستوى جودة الحياة.