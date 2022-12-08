انتبه لـ"فيتامين الشمس".. قلة النوم إحدى أدلة نقصه وهذه الأطعمة تزيده

وقالت الدكتورة ميندي لاسي، مقدمة الرعاية الصحية: "معظم المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين D لا يعانون من أعراض، ولكن إذا كنت مرهقًا، أو تؤلمك عظامك، أو لديك ضعف في العضلات أو تغيرات مزاجية، فهذا مؤشر على أن شيئًا ما قد يكون غير طبيعي في جسمك".