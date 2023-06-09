الأول من نوعه.. "الزايدي" يدشّن برنامجًا توعويًّا للتعريف بسلامة الغذاء بمكة المكرمة

وتفصيلًا: يستهدف البرنامجُ في المقام الأول حجاجَ بيت الله الحرام، وسكان وزائري العاصمة المقدسة، بثلاث لغات مختلفة هي: العربية، والإنجليزية، والأوردو؛ حرصًا على شمولية البرنامج ونشره لجميع الفئات لضمان سلامتهم وتعريفهم بمخاطر التسمم الغذائي حال تناولهم لأغذية فاسدة تظهر عليها علامات التلف والفساد.