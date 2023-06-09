الأول من نوعه.. "الزايدي" يدشّن برنامجًا توعويًّا للتعريف بسلامة الغذاء بمكة المكرمة

الأول من نوعه.. "الزايدي" يدشّن برنامجًا توعويًّا للتعريف بسلامة الغذاء بمكة المكرمة
دشّن وكيلُ أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ البرنامجَ التوعوي الأول للتعريف بسلامة الغذاء ومخاطر التسمم الغذائي، وذلك في مجمع مكة مول التجاري، والذي يستمرّ لمدة ثلاثة أيام.
وتفصيلًا: يستهدف البرنامجُ في المقام الأول حجاجَ بيت الله الحرام، وسكان وزائري العاصمة المقدسة، بثلاث لغات مختلفة هي: العربية، والإنجليزية، والأوردو؛ حرصًا على شمولية البرنامج ونشره لجميع الفئات لضمان سلامتهم وتعريفهم بمخاطر التسمم الغذائي حال تناولهم لأغذية فاسدة تظهر عليها علامات التلف والفساد.
ويستمرّ المعرض، الذي يُقام بمجمع مكة مول التجاري، ثلاثة أيام؛ حيث سيتم خلالها عرض العديد من الأجهزة والأدوات المخبرية التي تستخدمها أمانةُ العاصمة المقدسة؛ لضمان مأمونية الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وعلى صعيد متّصل: قامت مختبراتُ الغذاء بتحليل أكثر من 30 ألف عينة غذاء ومياه خلال عام 2022 المنصرم، وتطمح هذا العام لتجاوز هذا الرقم وتحقيق أكبر قدر من ضبط السلامة الغذائية وسلامة الأطعمة المقدمة في العاصمة المقدسة للحجاج والمعتمرين والزائرين.