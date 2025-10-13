"زمن ما بعد كوفيد-19".. تقرير الأمراض في 204 دولة: انخفاض معدل الوفيات عالميًا لكن "الشباب في خطر"

وأوضح التحليل أن متوسط العمر المتوقع عالميًا عاد إلى ما قبل "كوفيد-19"، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المناطق ذات الدخل المرتفع (83 عامًا) وأفريقيا جنوب الصحراء (62 عامًا). كما أظهرت النتائج تراجعًا كبيرًا في الأمراض المعدية مقابل ارتفاع الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري، التي أصبحت تشكل نحو ثلثي الوفيات العالمية.