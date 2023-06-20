لماذا لا يجب علينا ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات؟.. خبيرة متخصصة تجيب

وأوضحت وفق "سكاي نيوز عربية": "سيتوجب على الراكب خلعها كلما مر من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددًا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت؛ لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات".