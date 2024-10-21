4 أنواع منها.. باحثٌ يوضح آلية عمل اللقاحات بجسم الإنسان وجهازه المناعي

وقال مردد؛ في حديثه لـ"سبق"، إن هناك أنواعاً عدة من اللقاحات تشمل اللقاحات المعطلة (الميتة)، وهي عبارة عن فيروسات أو بكتيريا ميتة، مثل لقاح شلل الأطفال، واللقاحات الحيّة المضعفة (الضعيفة) التي تحتوي على نسخٍ ضعيفة من الفيروس أو البكتيريا، مثل لقاح الحصبة، والنوع الثالث لقاحات الوحدات الجزئية التي تحتوي على أجزاء من الفيروس أو البكتيريا أو سمومها، مثل لقاح التهاب الكبد B، إضافة إلى اللقاحات الجينية الحديثة (RNA أو DNA) التي تستخدم فيها جينات الفيروس الممرض لاستحثاث الاستجابة المناعية، مثل لقاح فايزر وموديرنا الجديدَيْن.