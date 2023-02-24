هل مكيفات الهواء تؤثر؟ "أسباب وأعراض جفاف العين" يبلورها مختص

قال استشاري طب وجراحة العيون، أمير حمزة، إن البكاء لا يؤدي إلى ضعف النظر، ولكن جفاف العين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مبيناً أن أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين.