هل مكيفات الهواء تؤثر؟ "أسباب وأعراض جفاف العين" يبلورها مختص

قال استشاري طب وجراحة العيون، أمير حمزة، إن البكاء لا يؤدي إلى ضعف النظر، ولكن جفاف العين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مبيناً أن أن الإفراط في البكاء قد يتسبب في حدوث التهابات في العين، بدعوى أن كثرة الدموع يؤدي إلى جفاف العين.
وأشار "حمزة" إلى أن "للدموع 3 طبقات، الأولى تغطي القرنية، والثانية هي طبقة مخاضية عبارة عن المياه نفسها، والثالثة هي طبقة من الزيت، وعند حدوث أي مشكلة في الطبقات الـ 3 تحدث مشكلة في العين".
وأفاد أن كثرة إفراز الدموع للإنسان تعني بدورها أن هذه الدموع غير قادرة على البقاء داخل العين فتخرج منها، وهو ما يعني جفاف العين والطبقة الدمعية غير منضبطة، ما يتطلب الذهاب إلى الطبيب لسرعة العلاج، بحسب ما نقلت "سبوتنيك عربي" عن موقع "كونسلتو".
وحول أسباب الإصابة بجفاف العين، أوضح "حمزة" أن هناك أسبابًا متعددة للإصابة بجفاف العين، منها قلة شرب المياه وقلة رمش العين، والعدسات اللاصقة غير الطبية، فضلًا عن أسباب أخرى تتعلق بوجود خلل في الغدد الدمعية والتعرض لمكيفات الهواء.
وبشأن أعراض جفاف العين، أوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن أعراض جفاف العيون تشمل عدم القدرة على الجلوس في أماكن إضاءتها عالية والشعور بحرقة ووخز في العين وتشوش الرؤية، مبيناً أن من الأعراض الأخرى لجفاف العين عدم التركيز في النظر للأشياء والشعور بحكة في العين.