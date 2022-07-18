علماء يدرسون فيروسات الخفاش.. ومخاوف من "خطر" يهرب من المختبرات

بعد أن شهد منتصف عام 2020، اكتشاف فريق من العلماء فيروسات من عائلة "كورونا" تشبه الفيروس الذي تفشى في العالم وتحول إلى وباء "كوفيد 19" الذي أودى بحياة الملايين من البشر، تمكّن الباحثون الذين كانوا يمسكون بخفافيش في مملكة لاوس، من تمهيد الطريق أمام إجراء بحوث؛ من أجل معرفة المزيد عن "كوفيد 19".