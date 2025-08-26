حالة واحدة توجب طلب الطوارئ فورًا.. طبيبة تقدم إرشادات خفض حرارة الطفل دون مخاطر

توصي الدكتورة باستخدام الإيبوبروفين أو الباراسيتامول بجرعات دقيقة تحسب حسب وزن الطفل: 10 ملغ من الإيبوبروفين أو 15 ملغ من الباراسيتامول لكل كيلوجرام. وتؤكد أن "الاعتماد على الجرعات التقريبية قد يعرّض الطفل لجرعة زائدة أو فاعلية ضعيفة". لا يجوز تناول الإيبوبروفين أكثر من ثلاث مرات يوميًا، ولا تجاوز أربع جرعات للباراسيتامول، مع فاصل لا يقل عن 6‑8 ساعات بينهما.