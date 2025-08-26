حالة واحدة توجب طلب الطوارئ فورًا.. طبيبة تقدم إرشادات خفض حرارة الطفل دون مخاطر

أشارت الطبيبة الروسية المتخصصة في طب الأطفال، الدكتورة مارينا خوكونوفا، إلى أن تغطية الطفل الذي يعاني من حرارة مرتفعة قد تكون ضارة، بل يجب أن يرتدي الطفل ملابس قطنية خفيفة.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، أكدت الدكتورة خوكونوفا، على ضرورة خفض الحرارة عندما تتجاوز القراءات 38.5‑39°م، مع مراعاة حالة الطفل العامة. فإذا كان الطفل نشيطًا ولا يشعر بتوعك، لا يلزم اللجوء إلى خافضات الحرارة حتى وإن بلغت حرارته 38.5°م. أما إذا شعر الطفل بالضعف، فلابد من التدخل.
وفي حالات الأطفال الأقل من ثلاثة أشهر، وبلغت حرارته 38.5°م، يجب طلب الإسعاف فورًا.
توصي الدكتورة باستخدام الإيبوبروفين أو الباراسيتامول بجرعات دقيقة تحسب حسب وزن الطفل: 10 ملغ من الإيبوبروفين أو 15 ملغ من الباراسيتامول لكل كيلوجرام. وتؤكد أن "الاعتماد على الجرعات التقريبية قد يعرّض الطفل لجرعة زائدة أو فاعلية ضعيفة". لا يجوز تناول الإيبوبروفين أكثر من ثلاث مرات يوميًا، ولا تجاوز أربع جرعات للباراسيتامول، مع فاصل لا يقل عن 6‑8 ساعات بينهما.
كما شددت على أهمية الترطيب المستمر: "قِلّة السوائل تبطئ مفعول الأدوية أو تُوقفه". ويمكن تبريد الطفل بمسحه بماء فاتر، دون إضافة الكحول أو الخل. يُنصح بملابس قطنية خفيفة وتهوية الغرفة للسماح للجسم بطرد الحرارة الطبيعي.
وتوضح أن الحمى قد تستمر 3‑5 أيام، ولا يعني عدم الانخفاض السريع تدهورًا. عادةً لا تنخفض الحرارة فورًا بعد 10‑15 دقيقة من الدواء؛ قد يستغرق الأمر 1.5‑2 ساعة لتصل إلى انخفاض طفيف، مثل انخفاض 39°م إلى 38.5°م، وهو ما يعتبر "إشارة إيجابية".
بهذه الإرشادات المتوازنة، يستطيع الأهل التحكم في حمى أبنائهم بأمان حتى لا تتطور إلى مضاعفات خطيرة.