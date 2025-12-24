قليل من الدفء يكفي.. تقرير يحذر من خطورة الدفاية في غرف الأطفال

مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد اعتماد الأسر على أجهزة التدفئة لحماية الأطفال، لكن أطباء وخبراء صحة الطفل يحذرون من أن سوء الاستخدام قد يحول الدفء إلى عامل خطر داخل المنزل. خصوصًا لدى الرضع في غرف مغلقة صغيرة المساحة.
جفاف الهواء.. العدو غير المرئي
ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز ناو"، يقول مختصون إن المدافئ تقلل رطوبة الغرفة، ما يضر ببشرة الرضيع الحساسة التي تفقد الرطوبة بسرعة أكبر من بشرة البالغين. وتظهر الآثار في جفاف وحكة وطفح جلدي، وقد تتفاقم أمراض مثل الإكزيما.
السعال والأرق وخلط الأعراض بنزلات البرد
ويمتد تأثير الهواء الجاف إلى الجهاز التنفسي، إذ قد يسبب تهيج الأنف والحلق وانسداد الممرات الأنفية وزيادة نوبات السعال، ما ينعكس على النوم ويرفع احتمال تكرار نزلات البرد. وينبه أطباء إلى أن بعض الآباء يفسرون هذه العلامات كعدوى موسمية، بينما قد تكون «بيئة المنزل نفسها» السبب.
حرارة مفرطة ونقص تهوية
كما يحذر الخبراء من الإفراط في التدفئة؛ فالحرارة الزائدة قد تؤدي إلى تعرّق شديد وتهيّج الجلد وزيادة خطر الجفاف وارتفاع حرارة الجسم. ويوصي الأطباء بدرجة معتدلة داخل الغرفة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
وفي غرف مغلقة، قد يؤدي التشغيل المستمر إلى نقص الأكسجين وصعوبات تنفس لدى الرضع، إضافة إلى مخاطر الحروق عند ملامسة الأسطح الساخنة.
نصائح لشتاء آمن
وتشمل الإرشادات: عدم ترك المدفأة تعمل طوال الليل، وتأمين تهوية جيدة، واستخدام جهاز ترطيب أو وضع وعاء ماء لرفع الرطوبة، وتجنب الملابس الثقيلة أو التغطية المبالغ فيها، مع مراقبة حرارة الطفل بلمس الرقبة للتأكد من عدم التعرق. ويخلص المختصون إلى أن القليل من الدفء مع رطوبة مناسبة وتهوية جيدة يصنع فارقًا في صحة الرضع خلال الشتاء.