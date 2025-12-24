قليل من الدفء يكفي.. تقرير يحذر من خطورة الدفاية في غرف الأطفال

نصائح لشتاء آمن

وتشمل الإرشادات: عدم ترك المدفأة تعمل طوال الليل، وتأمين تهوية جيدة، واستخدام جهاز ترطيب أو وضع وعاء ماء لرفع الرطوبة، وتجنب الملابس الثقيلة أو التغطية المبالغ فيها، مع مراقبة حرارة الطفل بلمس الرقبة للتأكد من عدم التعرق. ويخلص المختصون إلى أن القليل من الدفء مع رطوبة مناسبة وتهوية جيدة يصنع فارقًا في صحة الرضع خلال الشتاء.