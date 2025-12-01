عصير البرتقال يقلل التهابات القلب ويعدل نشاط الجينات

ووفقًا لموقع "ساينس ألرت"، تابعت دراسة حديثة مجموعة من البالغين الذين شربوا 500 مل من العصير الطبيعي المبستر يوميًا لمدة شهرين، وأظهرت النتائج انخفاضًا في نشاط جينات مثل IL6 وIL1B وNLRP3 وNAMPT، والتي ترتبط بالتوتر الالتهابي وأمراض القلب. كما أشارت النتائج إلى تحسُّن مماثل لما أظهرته دراسات سابقة حول تأثير العصير في خفض ضغط الدم لدى الشباب.