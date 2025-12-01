عصير البرتقال يقلل التهابات القلب ويعدل نشاط الجينات

في تطور علمي لافت، كشف تقرير صحي أن تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي يوميًا قد يُحدث تأثيرًا عميقًا في صحة القلب، عبر تعديل نشاط آلاف الجينات المرتبطة بالالتهابات وضغط الدم ومعالجة السكريات.
ووفقًا لموقع "ساينس ألرت"، تابعت دراسة حديثة مجموعة من البالغين الذين شربوا 500 مل من العصير الطبيعي المبستر يوميًا لمدة شهرين، وأظهرت النتائج انخفاضًا في نشاط جينات مثل IL6 وIL1B وNLRP3 وNAMPT، والتي ترتبط بالتوتر الالتهابي وأمراض القلب. كما أشارت النتائج إلى تحسُّن مماثل لما أظهرته دراسات سابقة حول تأثير العصير في خفض ضغط الدم لدى الشباب.
وحدد الباحثون مركب "الهسبيريدين" الطبيعي الموجود في البرتقال باعتباره المكون الرئيسي المسؤول عن هذه الفوائد، لدوره في توازن الكوليسترول، واسترخاء الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية.
وبحسب تقرير آخر نشره موقع "The Conversation"، فإن مراجعة علمية شملت 15 دراسة و639 مشاركًا أكدت أن عصير البرتقال قد يُحسّن من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ويُقلل من مقاومة الأنسولين، وينشّط مسارات استهلاك الطاقة، مع تأثير أقوى لدى من يعانون من السمنة أو متلازمة التمثيل الغذائي.
ويؤكد الباحث في علم الكيمياء ديفيد سي. جاز أن "هذا يُذكرنا بأن الأطعمة اليومية قد يكون لها تأثير أكبر على الجسم مما نتوقع".
ورغم الفوائد، ينصح الخبراء بتناول البرتقال كفاكهة كاملة لما يحتويه من ألياف، ولتقليل استهلاك السكريات الحرة.