عدو الرجال "اللدود".. المرض النادر يعود إلى الواجهة وهذه أعراضه

وتتضمّن العقبات القائمة حاليًا في مواجهة هذا المرض، أن عددًا كبيرًا من الأطباء أنفسهم لا يعرفون شيئًا عن هذا الاضطراب الصحي، وبالتالي، فقد لا ينبهون المرضى عندما يأتون إلى طلب العلاج.