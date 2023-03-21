"الشهراني": 98% من الآباء يهملون أسنان أطفالهم في مراحلهم الأولى

وقال "الشهراني": إن أكبر مشكلة تمت ملاحظتها على هؤلاء المرضى هي اضطراب الفك الصدغي السفلي، الذي يؤثر على عضلات ومفاصل الفك والأعصاب المسؤولة عن آلام الوجه المزمنة، والتي قد تظهر أعراضه على أحد جانبي الوجه أو كلاهما أو على الرأس أو الفك، مشيرًا إلى أن إصابة النساء به أكثر من الرجال.