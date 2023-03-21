"الشهراني": 98% من الآباء يهملون أسنان أطفالهم في مراحلهم الأولى

نبّه رئيس قسم الأسنان بمجمع "إرادة والصحة النفسية بالرياض" الدكتور يحيى بن محمد الشهراني، من أن 98% من الآباء والأمهات يهملون نظافة أسنان أطفالهم في مراحل عمرهم الأولى.
وقال: إن نسبة التسوس لدى الأطفال في المدارس بلغت 93%، مبينًا أن 80% من الأطفال دون سن السادسة لا ينظفون أسنانهم بانتظام.
جاء ذلك في المعرض التوعوي والتثقيفي الذي نظمه المجمع، بمناسبة "اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان"، و"الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان"، والتي بيّنت الإحصائيات الصحية أن تسعة من أصل عشرة أطفال في السعودية مصابون بالتسوس.
وحذر الدكتور "الشهراني" من تسوس أسنان الأطفال الرضع الناتج عن استخدام الرضاعات عند النوم، ذلك أن إعطاء الطفل محلولًا سكريًا عند نومه يقلل اللعاب، وهو ما يؤدي إلى بقاء المحلول لمدة طويلة، مما يسبب تكوّن البكتيريا المسببة للتسوس، وبالتالي فقدان الأسنان المبكر.
ودعا إلى تنظيف أسنان الطفل باستخدام قطعة قماش نظيفة ومبللة حول إصبع الأم وإعطاء الطفل بعض الماء في الرضاعة بعد شرب الحليب؛ لإزالة السكريات، وإبعاد بقايا المحلول عن الأسنان.
وتحدث الدكتور "الشهراني" عن المشاكل الصحية التي يعانيها المرضى نفسيًا ومرضى الإدمان بالمجمع، خلال تدشين المعرض الذي افتتحه المساعد للخدمات العلاجية بالمجمع الدكتور جمال بن عبدالله العنزي، ويستهدف تقديم التوعية والتثقيف للمرضى وأسرهم حول صحة الفم والأسنان.
وقال "الشهراني": إن أكبر مشكلة تمت ملاحظتها على هؤلاء المرضى هي اضطراب الفك الصدغي السفلي، الذي يؤثر على عضلات ومفاصل الفك والأعصاب المسؤولة عن آلام الوجه المزمنة، والتي قد تظهر أعراضه على أحد جانبي الوجه أو كلاهما أو على الرأس أو الفك، مشيرًا إلى أن إصابة النساء به أكثر من الرجال.
ولفت إلى أن أعراض الاضطراب تتمثل في: آلام الأذن والفك، وصعوبة فتح الفم أو إغلاقه، وألم في الفك عند المضغ أو التثاؤب، أو تصلبه، وحدوث الطقطقة عند فتح الفم أو إغلاقه، مبينًا أن علاج هذا الاضطراب من خلال إراحة المفصل وتناول الأدوية المخففة للألم وممارسة أساليب الاسترخاء من الضغط والإجهاد.