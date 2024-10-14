لمواجهة مخاطر السمنة.. "الصحة" تطلق الحملة التوعوية "الزبدة في السعرات"

وأكدت المنصة أهمية الالتزام بالسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا، التي يبلغ متوسط الاحتياج اليومي عند الرجال 2500 سعرة حرارية، ويبلغ متوسط الاحتياج اليومي عند النساء 2000 سعرة حرارية, مشددة على أهمية مراقبة حجم الحصص الغذائية في كل وجبة مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء، والاستمرار على النظام الغذائي المتوازن، وممارسة النشاط البدني بشكل مستمر، والمحافظة على نمط حياة صحي للوصول إلى الوزن المثالي.