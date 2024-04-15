لا للرسائل السلبية.. 8 فوائد للانضباط المدرسي يستعرضها "الوطني للصحة النفسية"

شدد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على أهمية الانضباط المدرسي وآثاره النفسية، مشيرًا إلى 8 فوائد من تحقيقه.
وأوضح المركز أن الانضباط المدرسي يعزز قيمة الوقت والنظام وأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات وتعزيز وصناعة الانضباط الذاتي لدى الطلاب والأسر، ويحقق الكفاءة العالية والإنتاجية، مما يؤدي لنجاح الفرد وتحقيق أهدافه وازدهار المجتمع وتقدمه.
وتابع المركز أن الانضباط يشجع الأفراد لوضع أهداف وغايات يسعون لتحقيقها، واكتساب مهارات التخطيط لتحقيق الأهداف، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، والشعور بالانتماء للوطن وبذل الجهود لتقدمه، والتغلب على العوامل التي قد تعطل حركة الإنتاج والعمل.
وأكد في إنفوجرافيك أن عدم الانضباط يؤثر على الجادين والمنضبطين بشكل سلبي ويوصل رسالة سلبية لهم بعدم تقدير المجتمع لاحترامهم للقواعد والأنظمة ومجموعة أخرى من الأهداف.