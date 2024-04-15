لا للرسائل السلبية.. 8 فوائد للانضباط المدرسي يستعرضها "الوطني للصحة النفسية"

وتابع المركز أن الانضباط يشجع الأفراد لوضع أهداف وغايات يسعون لتحقيقها، واكتساب مهارات التخطيط لتحقيق الأهداف، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، والشعور بالانتماء للوطن وبذل الجهود لتقدمه، والتغلب على العوامل التي قد تعطل حركة الإنتاج والعمل.